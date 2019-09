Thomas Cook Nederland is failliet

Thomas Cook Nederland is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. Voor de circa tweehonderd medewerkers is collectief ontslag aangevraagd. In de komende weken zal curator Hanneke De Coninck-Smolders in gesprek gaan met potentiële kopers voor het bedrijf of onderdelen daarvan. Er hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld.

In de afgelopen week is nog gezocht naar mogelijkheden om zelfstandig of in samenwerking met Thomas Cook-bedrijven in andere Europese landen verder te gaan. Dit is niet gelukt, waardoor het bedrijf volgens een woordvoerster geen andere keus had dan faillissement aan te vragen voor de Nederlandse organisatie.

Voor mensen die een reis geboekt hadden bij Thomas Cook of voor mensen die nog op hun vakantiebestemming zijn, heeft het faillissement geen gevolgen. De zorg voor klanten van Thomas Cook Nederland en het merk Neckermann Reizen was vorige week al overgedragen aan de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR). Het callcenter van Thomas Cook blijft voorlopig nog gewoon open voor het beantwoorden van vragen.

Thomas Cook was een van de grootste reisconcerns ter wereld. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiële problemen en torste een grote schuldenlast mee. Een uiterste reddingspoging mislukte ruim een week geleden, waarna in Groot-Brittannië het doek viel voor het moederbedrijf. Thomas Cook Nederland verzorgde jaarlijks voor zo’n 400.000 Nederlanders vakanties.