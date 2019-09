Turkije optimistisch over economisch herstel

De Turkse overheid is optimistisch over het economisch herstel van het land. Volgens nieuwe groeidoelstellingen in Ankara zal de torenhoge inflatie komende tijd weer geleidelijk afzwakken. Daarbij verwachten de Turken dat de economische groei snel weer terug zal zijn op een niveau dat vergelijkbaar is met de periode voor de crisis met de Turkse lira.

Minister van Financiƫn Berat Albayrak stelde dat de inflatie eind dit jaar waarschijnlijk terugvalt tot 12 procent, van 15 procent in augustus. Eind volgend jaar zou de stijging van het prijspeil terug moeten zijn op 8,5 procent en eind 2021 zou de inflatie nog maar 6 procent bedragen.

De economie van Turkije gaat dit jaar waarschijnlijk slechts met 0,5 procent vooruit. Maar de overheid probeert banken te stimuleren om hun kredietverlening op te voeren. Daardoor moet het bruto binnenlands product (bbp) komende jaren telkens weer zo’n 5 procent in omvang toenemen.