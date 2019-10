Duidelijke verliezen voor beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met duidelijke minnen de handelsdag uitgegaan. Het sentiment kwam vooral onder druk te staan door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. Eerder op de dag waren er ook al zwakke gegevens over de industrie in de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk 1,1 procent lager op 573,89 punten. De hoofdindex stond in de ochtend nog even boven de hoogste slotstand van dit jaar. De hoogste slotkoers van 2019 werd op 24 juli bereikt, op 583,26 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 830,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,4 procent.

Marktonderzoeker ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten in september flink is afgezwakt. De inkoopmanagersindex kwam uit op het laagste niveau in ruim tien jaar. ISM wijst met name naar de aanhoudende handelsspanningen die het vertrouwen van fabrikanten ondermijnen. In het eurogebied toonde de industrie aanhoudende krimp, met vooral stevige neergang in Duitsland.

KPN zakte 2 procent bij de hoofdfondsen. Joost Farwerck wordt de nieuwe topman van het telecomconcern. De operationeel directeur stond sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra al tijdelijk aan het roer. Daarnaast legt financieel topman Jan Kees de Jager per 1 maart zijn functie neer. De Jager wordt opgevolgd door Chris Figee, de financieel bestuurder van verzekeraar ASR (min 4,1 procent).

In de MidKap leverde PostNL na de winst met bijna 10 procent van een dag eerder nu juist 4,8 procent in. De postbezorger begint met de uitwerking van de overname van Sandd. PostNL kreeg vrijdag onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om zijn concurrent over te nemen.

Esperite kelderde dik 40 procent op het Damrak na hervatting van de handel in het aandeel. Het centenfonds wil afstand nemen van al zijn operationele activiteiten en als investeringsbedrijf doorgaan. Het stamcelbedrijf zal de impact van de stappen op de resultaten binnenkort bekendmaken.

De euro was 1,0934 dollar waard, tegen 1,0903 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 53,75 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 59,15 dollar per vat.