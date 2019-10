Hoe zorg je ervoor dat je website beter gevonden wordt?

We maken meer dan ooit gebruik van het internet. We zoeken ons wat af digitaal: per minuut worden er wereldwijd 3,6 miljoen zoekopdrachten gedaan. Er zijn momenteel bijna twee miljard websites in de lucht. Goed zichtbaar én vindbaar zijn is dus belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden wordt in de internet jungle en wat zijn de belangrijkste SEO-ontwikkelingen?

Mobiel geoptimaliseerde website

Steeds vaker doen we zoekopdrachten op onze mobiele telefoons. De afgelopen jaren is dit aantal explosief gestegen. Dat is ook de reden dat Google ‘Mobile First indexing’ heeft uitgerold. Het belang van een voor mobiel geoptimaliseerde website neemt hierdoor toe. Wat betekent dit? Dat je je mobiele pagina’s van net zoveel content voorziet als de desktopvarianten. Door de komst van Google mobile first index zullen veel niet mobielvriendelijke websites waardevolle posities in Google verliezen.

Google E-A-T

Google E-A-T is de laatste jaren een begrip in SEO-land en zal dit ook blijven. E-A-T is de afkorting voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness, in het Nederlands Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid. E-A-T is in het bijzonder belangrijk voor websites in branches waar deze principes van grote waarde zijn, zoals de medische wereld en de financiële dienstverlening. Het gaat om pagina’s die zo belangrijk zijn dat een mindere kwaliteit wellicht een negatief effect op iemands leven, inkomen of geluk kan hebben.

Er zijn een aantal manieren om goed op E-A-T te scoren, waaronder het toevoegen van contactgegevens en support of -hulpbronnen op belangrijke product- of servicepagina’s en door te laten zien dat je een expert bent. Verbeter dus je ‘over ons’ pagina’s door alle publicaties te vermelden waarop je zelf te zien bent of die je zelf geschreven hebt. Reviews en klantcases zijn ook goed om de betrouwbaarheid van het bezoekende publiek te vergroten.

SEO uitbesteden

Tegenwoordig is SEO uitbesteden geen overbodige luxe meer, maar steeds meer een noodzaak. Met name door alle veranderingen die steeds sneller gaan en het belang van een hoge ranking op Google, zien steeds meer bedrijven en ondernemers het nut hiervan in. Consumenten verwachten een optimale en gepersonaliseerde gebruikservaring. De toepassing van JavaScript is bijvoorbeeld ook een SEO ontwikkeling die een onmisbaar onderdeel is geworden van een moderne website.

Betere rankschikking Google

Een laatste andere belangrijke ontwikkeling is structured data. Dit zorgt onder andere voor een betere rangschikking in Google en een betere zichtbaarheid op een bredere set zoektermen. Structured data ontstaat door je content te verrijken met markup. Je geeft dus een extra lading aan je content waarmee je duidelijk maakt wat de content behelst. In feite geef je dus context aan je content. Door de kwaliteit van je content te verbeteren, kan je hoger ranken. Structured data is één van de manieren om de kwaliteit te verhogen.