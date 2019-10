Smart IM vindt groeipartner in Capital A

Smart IM, toonaangevend online marketingbureau, kondigt nieuwe aandeelhouders aan. Capital A verkrijgt meerderheidsbelang. Smart IM ziet deze ontwikkeling als startschot voor een nieuwe groeifase.

Smart IM, marktleider op het gebied van SEO en toonaangevend op het gebied van SEA (Google top 3-agency), CRO en content, heeft het afgelopen jaar mede dankzij de drijvende kracht van CEO – en inmiddels mede-aandeelhouder – Bas de Goeje enorme stappen gemaakt. Eerder werd een samenwerking met het wereldwijd opererende OBAN International aangekondigd. Ook de FD Gazellen Award alsmede een plek in de Emerce 100 werden een feit. Het data-driven bedrijf met onstuitbare groeiambitie, gaat vol vertrouwen en hoge verwachtingen de samenwerking met Capital A aan.

Capital A, voorheen bekend als ABN AMRO Participaties, investeert in volwassen bedrijven in de top van hun sector. Doorgaans investeert Capital A gemiddeld 5 tot 35 miljoen euro per investering in bedrijven met realistische groeipotentie. Het bedrijf is hierbij ontzettend kritisch in haar selectie. Quinten Birkhoff, investment manager bij Capital A: “Smart IM is actief in een groeiende markt, en heeft een unieke technologie ontwikkeld die voor enorme schaalbaarheid zorgt. Wij zijn zeer verheugd samen met Smart IM deze kansrijke toekomst tegemoet te gaan.”

Het award winning Smart IM, ziet in Capital A de partner bij uitstek om haar marktleiderschap verder uit te bouwen. Met bijna 50 enthousiaste medewerkers beheert het bedrijf een groeiend klantenportefeuille, dat bestaat uit indrukwekkende A-merken in maar liefst 45 verschillende marktsegmenten. Met het aan boord stappen van Capital A staat Smart IM aan de vooravond van een exponentiële groei.

Toonaangevend zijn is altijd een drijvende factor geweest binnen het in 2003 door Robin Freyer opgerichte online marketingbureau. “Na zestien jaar voelt het als een kroon op mijn werk dat Smart IM met nieuwe aandeelhouders, een veelbelovende toekomst in gaat,” zo vertelt Robin Freyer – nog steeds mede-aandeelhouder – trots. Eigen technologie, inhouse tooling en het kundig inzetten van big data staan hierbij vanaf dag één centraal. Max Rens, grondlegger van de unieke inhouse technologie en tooling, zal dan ook een functie in het bestuur bekleden, om zo de kennis en expertise te waarborgen.

De focus ligt op het realiseren van autonome groei en het uitbreiden van de dienstverlening door middel van overnames. De nieuwe aandeelhouders hebben daarvoor de Avalanche Digital Group opgericht. De ambitie van Smart IM is daarbij om in een aantal jaar uit te groeien tot leidend digitaal marketingbureau van Nederland.

Bas de Goeje: “We zijn enorm verheugd over deze baanbrekende totstandkoming, waarmee onze schaalvergroting in een stroomversnelling terechtkomt.” De samenwerking met Capital A opent voor Smart IM nieuwe deuren om haar toppositie te onderstrepen, en om in de toekomst nog meer krachtige samenwerkingen aan te gaan. “Ook onze medewerkers biedt het ontzettend mooie kansen om zich verder te ontplooien en mee te groeien met de organisatie.”

De transactie is begeleid door Marlon Putter, Luc Keltjens en Hidde Prijs van Marktlink Fusies & Overnames. De nieuwe opzet is een geweldige stap waar alle betrokken partijen ontzettend trots op mogen zijn.