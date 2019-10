Wall Street opent met plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers zagen de waarde van de dollar flink oplopen ten opzichte van meerdere andere valuta’s na tegenvallende macro-economische cijfers over de industrie in de Europese Unie. Na de openingsbel komt er een update over de Amerikaanse industrie.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers zagen de waarde van de dollar flink oplopen ten opzichte van meerdere andere valuta's na tegenvallende macro-economische cijfers over de industrie in de Europese Unie. Na de openingsbel komt er een update over de Amerikaanse industrie.

