Microsoft onthult uitklapbare smartphone

Wat de telefoon precies allemaal kan, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Surface Duo op besturingssysteem Android van rivaal Google zal draaien. Microsoft heeft tegelijk nog meer nieuwe producten aangekondigd, waaronder een nieuwe Surface Neo-laptop. Die heeft ook twee schermen en kan net als de nieuwe smartphone als een soort boek geopend worden.

Kenners zien in de aankondiging een belangrijke stap van Microsoft. Topman Satya Nadella besloot in 2016 nog om Microsoft terug te trekken uit de markt voor mobiele telefoons. Vervolgens zei het techbedrijf herhaaldelijk alleen nog een terugkeer naar die markt te overwegen als het echt met iets nieuws kan komen.

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft heeft voor het eerst in jaren weer een nieuwe mobiele telefoon aangekondigd. Het gaat om de Surface Duo, een uitklapbare telefoon die bestaat uit twee schermen. Deze moet voor het einde van volgend jaar in de winkels liggen.

