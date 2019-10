‘Italië opent belastingonderzoek naar Netflix’

Netflix is in het vizier van justitie in Italië omdat het geen belasting in het land betaalt. De Amerikaanse streaminggigant is fysiek niet aanwezig in het land, maar volgens aanklagers maakt dat niet uit omdat er via digitale infrastructuur – kabels en servers – wel wordt verdiend aan de 1,4 miljoen Italiaanse Netflix-klanten.

Netflix kwam volgens ingewijden van Reuters in beeld bij justitie na controles door de Italiaanse fiscus. Gezien de omvang van de potentiële belastingontwijking voelden aanklagers zich genoodzaakt een vooronderzoek te starten. Er zijn vooralsnog geen verdachten in beeld.

Het Openbaar Ministerie in Milaan richtte eerder al zijn pijlen op andere techreuzen als Apple, Amazon en Facebook voor belastingontwijking. Dat leidde tot enkele miljarden euro’s aan boetes en naheffingen.