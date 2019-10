Sterkste stijging in tien jaar voor cao-lonen

De cao-lonen in Nederland zijn in het derde kwartaal met 2,6 procent gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de sterkste loonstijging in tien jaar.

Het gaat om de in cao’s afgesproken lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen. Vooral in de bouw kregen werknemers duidelijk meer betaald. Daar bedroeg de loonstijging 4 procent. In de energievoorziening stegen de lonen van alle bedrijfstakken het minst, met een plus van 1,4 procent.

Het CBS wijst er verder op dat in de sector gesubsidieerde instellingen voor het merendeel van de cao’s over heel 2019 nog geen definitief akkoord is gesloten. Dit betreft bijvoorbeeld de cao’s voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en gehandicaptenzorg. Volgens het statistiekbureau blijft de loonontwikkeling bij dit soort instellingen al een tijdje achter vergeleken met particuliere bedrijven en de overheid.

Hoe de ontwikkeling van de cao-lonen in het derde kwartaal zich precies verhoudt tot de stijging van de consumentenprijzen is nog niet bekend. Maar in de eerste twee kwartalen lag de inflatie voor consumenten hoger dan de stijging van de cao-lonen. Voor de periode juli en augustus heeft het CBS al wel cijfers. In die maanden was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent, oftewel iets hoger dan de gemiddelde loonstijging in het afgelopen kwartaal.