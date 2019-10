Aan vaping gelinkte doden in VS stijgt naar 18

Het aantal aan vaping gelinkte doden in de Verenigde Staten is gestegen naar achttien. De mensen zijn bezweken aan de gevolgen van een mysterieuze longziekte die mogelijk wordt veroorzaakt door het roken van e-sigaretten. Het aantal mensen dat de ziekte heeft is gestegen tot boven de duizend.

De oorzaak van de ernstige ziekte is nog onbekend. In 48 Amerikaanse staten hebben mensen de ziekte gekregen. Veel mensen hebben zich gemeld na een oproep van het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding (CDC). De slachtoffers zijn tussen de 20 en 70 jaar oud.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie is. We moeten preventieve maatregelen gaan nemen”, zei Anne Schuchat, de vicedirecteur van de CDC. Zij deed donderdag wederom een oproep aan alle mensen die vapen om te stoppen.