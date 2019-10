DNB: aandelen verzekeraars relatief duurzaam

Verzekeraars beleggen gemiddeld genomen minder in sectoren waar veel CO2 wordt uitgestoten. Dat concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek naar de aandelenbeleggingen van verzekeraars in de periode tussen 2012 en 2019. De beleggingsportefeuilles van verzekeraars bestaan gemiddeld voor zo’n 10 procent uit aandelen.

De CO2-voetafdruk van aandelenbeleggingen lag in 2012 nog in lijn met die van andere marktpartijen. Sindsdien daalde deze gestaag en in het eerste kwartaal van dit jaar kwam deze zo’n een derde onder die van de markt te liggen. Op basis daarvan concludeerden onderzoekers bij de centrale bank dat verzekeraars relatief duurzame aandelenbeleggingen hebben. Vanaf volgend jaar rapporteren verzekeraars die het Klimaatakkoord hebben ondertekend zelf over de klimaatimpact van hun beleggingen.

DNB stuurt actief op het verminderen van klimaatrisico’s binnen de financiĆ«le sector. Dat is een van de drie prioriteiten in het toezicht op verzekeraars, banken en pensioenfondsen de komende jaren.