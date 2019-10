Italië wil steun boeren in EU na sancties VS

De Europese Commissie onderzoekt een Italiaans verzoek om de landbouwsector in de EU te steunen om de gevolgen van de voorgenomen Amerikaanse importheffingen op te vangen. De Italiaanse landbouwminister Teresa Bellanova heeft het dagelijks EU-bestuur gevraagd of hier een Europees fonds voor kan worden opgezet of een bestaand instrument aan te wenden.

Volgens een woordvoerder van de commissie wordt het verzoek “bestudeerd” maar is het nog te vroeg om een besluit te nemen. Hij wees erop dat op de Amerikaanse lijst een hele reeks producten staat en niet alleen agrarische. De commissie is bezig te inventariseren wat de mogelijke effecten van de importheffingen per 18 oktober in de verschillende sectoren kunnen zijn.

In het verleden is de commissie “altijd bereid geweest in te grijpen als dat nodig is”, aldus de woordvoerder. Ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS wordt getroffen door de importheffingen die het land de EU oplegt, heeft een woordvoerder van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel laten weten.