Deur open bij duizenden koopwoningen

Huizenjagers kunnen zaterdag zonder afspraak duizenden woningen bezoeken. Bijna 12.000 woningen doen dan mee aan de Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Tussen 11.00 en 15.00 uur doen de verkopers van deze woningen de deur open en staan ze klaar om een rondleiding te geven.

De woningen die deze keer meedoen, vormen een kleine 13 procent van alle te koop staande huizen in Nederland. Vanwege de aanhoudende krapte op de woningmarkt daalt het aantal deelnemers aan het halfjaarlijkse evenement gestaag. Bij de vorige open dag meldden zo’n 13.000 huiseigenaren hun woning aan bij de makelaarsvereniging.

Het overzicht van alle deelnemende panden staat op huizenwebsite Funda. “Een open dag is het moment om het huis én de omgeving op je gemak te bekijken”, sporen de makelaars potentiële kopers aan.

Het drukst wordt het zaterdag naar verwachting in de Randstad. Alleen al in Zuid-Holland doen 2400 woningen mee. In Amsterdam kunnen de geïnteresseerde kopers bij 500 woningen langs. De NVM zegt dat er geen huizen op de dag zelf verkocht worden maar op de dagen daarna is er vaak een piek in de verkopen.