‘Beursbedrijf Hongkong verhoogt bod op LSE’

De Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) overweegt een hoger bod uit te brengen op London Stock Exchange (LSE). Dat schrijft de Britse krant The Times. HKEX deed begin vorige maand een bod op zijn Londense branchegenoot.

Het bod van HKEX van 29,6 miljard pond, ruim 33 miljard euro, kreeg voorwaardelijke steun van een aantal belangrijke aandeelhouders. Zij gaven aan de geboden 83,61 pond per aandeel niet voldoende te vinden, maar een bod van 90 à 100 pond per aandeel wel serieus te nemen. Dat zou betekenen dat het totale bod op een bedrag tussen de 31,8 miljard pond en 35,4 miljard pond uit komt. Bovendien zou HKEX een groter deel van de overnamesom in contanten willen voldoen.

Het hogere bod zou begin komende week moeten komen. Volgens de Britse beursregels heeft HKEX tot en met woensdag om een formeel bod uit te brengen op LSE.