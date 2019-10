ACM trekt ongebruikte 06-nummers in

Telecombedrijven hebben een flinke hoeveelheid ongebruikte 06-nummers in moeten leveren bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De 06-nummers dreigden al een tijd op te raken, maar door de terughaalactie van de toezichthouder is het uitgiftepercentage van de telefoonnummers voor mobieltjes voor het eerst sinds jaren tot onder de 90 procent gedaald.

De ACM is verantwoordelijk voor de uitgifte van beschikbare 06-nummers. Telecombedrijven krijgen een jaar de tijd om een nummer in gebruik te geven aan een klant, als dat niet gebeurt dan grijpt de ACM in. VodafoneZiggo heeft inmiddels 1,2 miljoen ongebruikte 06-nummers in moeten leveren. Dat is ruim 2 procent van het totaal aantal beschikbare 06-nummers.

De ingeleverde telefoonnummers komen na een afkoelperiode opnieuw beschikbaar. Die periode moet voorkomen dat een nieuwe nummergebruiker gebeld wordt door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken.