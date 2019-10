Afwachtende stemming op beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers waren vooral in afwachting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag worden hervat. Volgens mediaberichten zou Peking echter minder bereid zijn om een brede handelsdeal te sluiten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 566,48 punten. De MidKap won ook 0,3 procent, tot 813,77 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

De Chinese toponderhandelaar en vicepremier Liu He reist deze week naar Washington voor handelsgesprekken. Volgens persbureau Bloomberg zou hij echter geen afspraken willen maken over hervorming van het Chinese industriƫle beleid of het aanpakken van Chinese staatsbedrijven.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was tankopslagbedrijf Vopak met een winst van 1,1 procent. Grootste daler was maaltijdbestelsite Takeaway met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met een plus van 2 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van 1,5 procent.

In Brussel raakte Ter Beke 12,5 procent kwijt. Het Belgische vleesverwerkende bedrijf heeft een winstwaarschuwing gegeven vanwege van de listeriabesmetting bij de Nederlandse dochter Offerman. Vrijdag werd de handel in het aandeel stilgelegd na een koersval van bijna 9 procent.

Osram Licht zakte ruim 4 procent in Frankfurt. Het bod van sensormaker AMS (min 4,2 procent) op de Duitse verlichtingsproducent heeft niet genoeg aandeelhouders over de streep getrokken. Het aandeel van de London Stock Exchange (LSE) bleef vlak. De Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) overweegt een hoger bod uit te brengen op zijn Londense branchegenoot. HSBC daalde 0,6 procent. De Britse bank gaat naar verluidt mogelijk zo’n 10.000 banen schrappen.

De euro noteerde op 1,0969 dollar, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 53,06 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 58,51 dollar per vat.