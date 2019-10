‘China stuurt aan op minder brede deal’

China toont zich steeds minder bereid een brede handelsdeal te sluiten met de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De afgelopen weken hebben Chinese onderhandelaars meerdere keren met hun Amerikaanse tegenhangers gesproken in Peking. Het aantal onderwerpen dat de Chinezen bereid waren de revue te laten passeren zou aanmerkelijk zijn geslonken.

Donderdag worden de onderhandelingen op het hoogste niveau hervat. De Chinese toponderhandelaar en vicepremier Liu He reist naar Washington, maar zou geen afspraken willen maken over hervorming van het Chinese industriƫle beleid of het aanpakken van Chinese staatsbedrijven waar vanuit de VS over wordt geklaagd. Dat zouden wel belangrijke onderwerpen zijn voor de Amerikaanse president Donald Trump.