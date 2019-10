Keurmerk voor intermediairs energiesector

Er komt een keurmerk voor bedrijven die mensen benaderen om energiecontracten aan de man te brengen. Het keurmerk gaat ook gelden voor prijsvergelijkingswebsites. Bedrijven die het keurmerk voeren, moeten vindbaar en benaderbaar zijn voor klanten. Ook moeten ze zich aan de bestaande regels houden en moet duidelijk zijn wie de eigenaren zijn. Het keurmerk richt zich vooral op transparantie en zegt niets over de kwaliteit van de dienstverlening.

Het keurmerk wordt uitgegeven via het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE). Die organisatie is opgericht door een aantal grote spelers uit de energiesector, waaronder energiebedrijven als Essent, Eneco, NLE en Oxxio, maar ook intermediairs als Consumind en Besparen Kan.

De laatste tijd zijn er veel klachten over agressieve of misleidende verkoopmethoden in de media gekomen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is daar ook een onderzoek naar begonnen. Het keurmerk is volgens een woordvoerder van CIRE geen reactie op dat onderzoek. “We werken hier al anderhalf jaar aan.”

Intermediairs kunnen zich vanaf volgende week registreren voor het keurmerk. Doel is om begin februari achthonderd intermediairs een keurmerk te hebben gegeven, iets meer dan de helft van het totale aantal bedrijfjes op die markt.