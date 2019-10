Nieuwe topman voor Bang & Olufsen

De Deense verkoper van luxe tv’s en geluidsapparatuur Bang & Olufsen heeft een nieuwe topman benoemd. Kristian Tear neemt per direct het stokje over van Henrik Clausen.

Tear moet het noodlijdende bedrijf uit het slop trekken, na een reeks winstwaarschuwingen. Bang & Olufsen worstelt met toegenomen concurrentie en een zwakkere vraag naar zijn televisies en audio-speakers. Tear was eerder bestuurder bij hardwareproducent Logitech en technologieconcern BlackBerry.

Vorige week maakte Bang & Olufsen cijfers over het afgelopen kwartaal bekend. De omzet kelderde met 30 procent en er werd opnieuw verlies geleden. In augustus zei voorzitter Ole Andersen van Bang & Olufsen nog dat het bedrijf openstaat voor een verkoop. Op de beurs van Kopenhagen is het aandeel dit jaar al flink in waarde gedaald.