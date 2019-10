Sony werkt aan nieuwe PlayStation

Sony komt met een nieuwe PlayStation. Die moet eind volgend jaar op de markt worden gebracht. Sony heeft dinsdag de naam (PlayStation 5) en de geplande lanceerdatum (op tijd voor de feestdagen van 2020) onthuld.

De PlayStation krijgt controllers met zogeheten haptische feedback. Dat betekent dat de gamer in zijn of haar handen voelt wat er op het scherm gebeurt, de controller trilt mee met de actie. Sony wil dat gamers daarmee meer opgaan in hun spel. “Tegen een muur crashen met een raceauto voelt heel anders dan een tackle op een voetbalveld. Je voelt verschil wanneer je door gras rent of door de modder ploegt”, aldus Sony.

Sony bracht in 1994 de eerste PlayStation op de markt. Daarna kwamen er nog drie versies van, de PlayStations 2, 3 en 4. Ook is er een draagbare variant, de PlayStation Portable (PSP). Sony heeft honderden miljoenen exemplaren van de spelcomputers verkocht.