Fitbit verplaatst productie uit China

Fitbit verplaatst de productie van al zijn fitnesstrackers en smartwatches uit China om zo de Amerikaanse importheffingen op goederen van Chinese makelij te ontlopen. De verhuizing moet in januari rond zijn, aldus het bedrijf.

Het is niet duidelijk waar Fitbit de productie naar toe gaat verhuizen. Het bedrijf gaf aan met meer details over de verplaatsing te komen bij de cijfers over het derde kwartaal. “In 2018 zijn we als antwoord op de aanhoudende dreiging van tarieven onderzoek gaan doen naar mogelijke alternatieven voor China. We brengen nu veranderingen aan in ons toeleveringskanaal en onze productiewerkzaamheden en er komen meer wijzigingen aan”, aldus financieel directeur Ron Kisling van Fitbit in een toelichting.

Ook andere Amerikaanse bedrijven halen productie uit China vanwege de importheffingen van president Donald Trump, zoals bijvoorbeeld de maker van actiecamera’s GoPro. Volgens ingewijden hebben ook computer- en technologieconcerns als Dell, HP, Nintendo en Sony plannen om productie uit China te verplaatsen.