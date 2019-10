Hernieuwde handelshoop stuwt beurzen

De Europese beurzen gingen woensdag omhoog. Berichten dat China bereid is om toch een voorlopig handelsakkoord met de VS te sluiten zorgden voor een hernieuwd optimisme. De handelsgesprekken tussen Washington en Peking worden donderdag hervat. De hoop op een doorbraak in het handelsconflict was de afgelopen dagen juist afgenomen door de oplopende spanningen tussen de twee grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 566,01 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 820,09 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. Londen won 0,5 procent, na berichten dat Brussel bereid zou zijn om een concessie te doen in de Ierse grenskwestie, een belangrijk struikelblok in de brexitonderhandelingen.

De VS hebben beperkingen ingesteld op de visa van sommige Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische Partij. Washington doet dat omdat de Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, door de regering in eigen land worden onderdrukt. China gaat de visumeisen voor Amerikanen die werken voor inlichtingendiensten of mensenrechtenorganisaties aanscherpen.

Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van meer dan 2 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1 procent.

Takeaway steeg 0,9 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft het aantal verwerkte bestellingen afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Takeaway profiteerde daarbij van de overname van de activiteiten van Delivery Hero in Duitsland. Het bedrijf verwacht de beoogde fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat (plus 1,5 procent) rond de jaarwisseling af te ronden.

In de MidKap won AMG 2,5 procent. De metalenspecialist koopt titaniumproducent International Specialty Alloys (ISA) van het Amerikaanse Kennametal. SBM Offshore klom 0,7 procent. De maritiem dienstverlener heeft een punt gezet achter de langslepende corruptiezaak in Braziliƫ. SBM betaalt het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras een boete van omgerekend circa 45 miljoen euro.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0947 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 53,10 dollar. Brentolie steeg ook 0,9 procent in prijs tot 58,76 dollar per vat.