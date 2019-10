Miljardenboete voor Johnson & Johnson-dochter

Johnson & Johnson-dochter Janssen is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8 miljard dollar. Het bedrijf had zijn reclame voor antipsychosemedicijn Risperdal niet op tieners mogen richten. Door het nemen van het middel kregen tienerjongens borstgroei.

De schadevergoeding, die door een jury werd toegekend, is de hoogste dit jaar in de Verenigde Staten. Zeer waarschijnlijk wordt het bedrag in een beroepszaak verlaagd, maar de uitspraak is een tegenvaller voor Johnson & Johnson (J&J). Er lopen in de VS namelijk nog ruim 13.000 zaken over het middel.

Volgens experts komt het moment dat J&J gaat praten over een gezamenlijke schikking voor alle rechtszaken snel dichterbij. De hoge toegekende schadevergoeding zou nog meer zaken kunnen uitlokken. Daarom is het voor het medisch bedrijf interessant om de kwestie zo snel mogelijk achter zich te laten. J&J schikte eerder al enkele individuele zaken.

Het antipsychosemedicijn is niet het enige hoofdpijndossier voor J&J. In augustus kreeg het bedrijf een boete van 572 miljoen dollar omdat het farmacieconcern medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Ook zou er asbest in talkpoeder van het bedrijf hebben gezeten.