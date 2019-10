Takeaway koploper in AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend met kleine verliezen. Beleggers bleven voorzichtig door de afnemende hoop op een doorbraak in de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag worden hervat. Op het Damrak was Takeaway in trek na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de min op 562,01 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 814,72 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,2 procent. Londen steeg 0,1 procent.

Takeaway voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 3,3 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft het aantal verwerkte bestellingen afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Takeaway profiteerde van de overname van de activiteiten van branchegenoot Delivery Hero in Duitsland. Het bedrijf verwacht de beoogde fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat rond de jaarwisseling af te ronden.