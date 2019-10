Verder is er aandacht voor medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J). Dochteronderneming Janssen werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8 miljard dollar. Het bedrijf had zijn reclame voor antipsychosemedicijn Risperdal niet op tieners mogen richten. J&J verloor 1,4 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. De hoop op een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, in welke vorm dan ook, biedt steun aan het sentiment op Wall Street. Een Chinese handelsdelegatie schuift donderdag bij de onderhandelingstafel in Washington aan.

article

1430442

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. De hoop op een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, in welke vorm dan ook, biedt steun aan het sentiment op Wall Street. Een Chinese handelsdelegatie schuift donderdag bij de onderhandelingstafel in Washington aan.

https://nieuws.nl/economie/20191009/wall-street-hoger-door-handelsoptimisme/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/10/09180008/wall-street-hoger-door-handelsoptimisme.jpg

Zakelijk