Winsten op aandelenmarkten Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winst gesloten. Berichten dat China bereid is om toch een voorlopig handelsakkoord te sluiten met de Verenigde Staten zorgden voor een hernieuwd optimisme. De handelsgesprekken tussen Washington en Peking worden donderdag hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 565,75 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 821,08 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. De FTSE 100 in Londen boekte een plus van 0,3 procent. In Istanbul ging de beurs 2,2 procent omlaag na het nieuws dat de Turkse militaire operaties in het noorden van Syriƫ zijn begonnen.

Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan in de AEX met een koerswinst van 2,2 procent. ABN AMRO sloot de rij met een min van 1,2 procent.