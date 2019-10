Doorstart voor Belgische filialen Thomas Cook

De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 63 van de 91 Belgische reisbureaus van het failliete Thomas Cook/Neckermann over. Volgens de Belgische curator kunnen daardoor bijna 200 van de meer dan 500 Belgische medewerkers alsnog aan de slag blijven.

Thomas Cook, een van de grootste reisconcerns ter wereld, viel eind vorige maand om. Het vakantie-imperium kampte al langer met financiƫle problemen en een reddingsplan kwam niet van de grond. Enkele honderdduizenden vakantiegangers werden door het faillissement getroffen.

Ook in Nederland werd Thomas Cook bankroet verklaard. Hier is de curator nog bezig met het zoeken naar een mogelijke doorstart. Bij Thomas Cook Nederland werkten circa 200 mensen.

In thuismarkt Verenigd Koninkrijk neemt reisbureauketen Hays alle 555 reisbureaus van Thomas Cook over. Dat zorgt waarschijnlijk ook voor de redding van veel banen. Volgens Britse media zou het gaan om in totaal 2500 werknemers die aan de slag kunnen blijven.