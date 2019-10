Dyson trekt stekker uit plan elektrische auto

De Britse uitvinder James Dyson, de man achter de zakloze stofzuigers, gaat toch geen elektrische auto op de markt zetten. Hij heeft de stekker getrokken uit zijn ambitieuze autoplannen, omdat het project commercieel niet levensvatbaar zou zijn.

Volgens de 72-jarige miljardair is het zijn team wel gelukt om een “fantastische auto” in elkaar te sleutelen. Van constructiefouten zou dan ook geen sprake zijn. Maar Dyson was er van uitgegaan dat hij door zal zijn kennis van accu’s en elektrische motoren ook een rendabele auto kon maken. Dat lijkt hij te hebben onderschat.

Toch is het project volgens de zakenman niet helemaal zonde van de tijd geweest. De opgedane technologische kennis denkt hij ook voor andere producten te kunnen gebruiken. Dyson gaat komende tijd kijken of hij de in totaal vijfhonderd mensen die bij de elektrische auto betrokken waren elders kan inzetten. De firma Dyson maakt tal van huishoudelijke apparaten en heeft wereldwijd meer dan 12.000 medewerkers.