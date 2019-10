Philips onderuit op Damrak na winstalarm

Het aandeel Philips ging donderdag onderuit op het Damrak na een winstwaarschuwing. Het zorgconcern waarschuwde voor de impact van de handelsoorlog op de marges van het bedrijf. De Europese beurzen openden overwegend met kleine plussen. Alle ogen zijn gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag in Washington worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,3 procent in de min op 563,73 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 822,68 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt daalde een fractie na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in augustus.

Philips raakte 7,5 procent kwijt bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern voelt de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro. Volgens de onderneming is dat een erfenis van een eerdere overname.