Renault in beraad over problemen in top

Het bestuur van de Franse automaker Renault gaat vrijdag in beraad over problemen die spelen in de bedrijfstop. Eerder deze week meldden verschillende media dat de positie van topman Thierry Bolloré steeds wankeler wordt. Renault belooft na de bijeenkomst meer openheid van zaken te geven.

De Franse krant Le Figaro meldde deze week dat voorzitter Jean-Dominique Senard de raad van bestuur wil voorstellen op zoek te gaan naar een opvolger voor Bolloré. Volgens ingewijden is de relatie tussen Senard, die een toezichthoudende rol vervult, en de topman erg gespannen.

Renault kampt met de nasleep van de val van zijn voormalige topman Carlos Ghosn, die vorig jaar in Japan werd opgepakt op verdenking van fraude. Bolloré gold bij Renault als tweede man onder Ghosn, totdat die laatste wegens de fraudekwestie het veld moest ruimen bij het Franse concern. Door de nauwe band tussen die twee wordt Bolloré ook wel gezien als voortzetter van Ghosns bewind, terwijl Renault juist schoon schip wil maken.