Handel en brexit stuwen Europese beurzen

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige winsten de dag uitgegaan. Hoop op een positieve uitkomst van de brexitonderhandelingen en een uitweg uit de handelsimpasse tussen de Verenigde Staten en China gaven het sentiment een steuntje. De olieprijs steeg na een mogelijke aanval op een Iraanse olietanker.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent in de plus op 577,42 punten. De MidKap dikte 1,8 procent aan tot 843,54 punten. De beurs in Frankfurt steeg 2,9 procent en Parijs klom 1,7 procent. Londen werd 0,8 procent hoger gezet.

Industrie- en technologieconcern Aalberts leidde de dans in de AEX-index met een winst van 3,8 procent. Biotechnoloog Galapagos steeg in de ochtend na positieve testresultaten van een behandeling tegen reuma van het bedrijf, maar eindigde uiteindelijk onderaan bij de grote bedrijven met een min van 1,4 procent.

Chipbedrijven profiteerden van de handelshoop. Zo won ASML 2,5 procent in de AEX en was Besi koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van 3,8 procent. Bouwer BAM (plus 2,6 procent) had de wind mee vanwege positieve ontwikkelingen bij de zeesluis in IJmuiden.

De handel in Fagron werd stilgelegd nadat twee grootaandeelhouders besloten hun belang van bijna 13 procent te verkopen. De toeleverancier van apotheken stond eerder op de dag in de plus na goed ontvangen kwartaalcijfers. Technologiebedrijf CM.com liet weten voorlopig af te zien van een beursgang. De oprichters wijzen naar ongunstige marktomstandigheden voor de beslissing.

Hugo Boss kelderde 13,4 procent in Frankfurt. Het Duitse modehuis verlaagde opnieuw zijn winstverwachting na tegenvallende verkopen. SAP steeg ruim 10 procent. Topman Bill McDermott treedt per direct terug bij het Duitse softwareconcern.

Renault won een kleine 5 procent. De automaker heeft topman Thierry Bolloré per direct de deur gewezen, wat gezien wordt als een handreiking naar partner Nissan. Bolloré wordt voorlopig opgevolgd door financieel directeur Clotilde Delbos.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegen 1,1016 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 54,31 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 60,02 dollar per vat.