Inkomenskloof bij homoseksuelen minder groot

Een stel homo’s of lesbiennes heeft minder vaak een inkomenskloof dan een heterokoppel. Als de ene partner duidelijk meer verdient dan de ander, is het verschil bovendien kleiner bij homoseksuelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zes op de tien heterokoppels hebben volgens het statistiekbureau een inkomenskloof, oftewel een groot verschil in inkomen. Meestal is het dan de man die meer verdient. Bij de helft van de homostellen en vier op de tien lesbiennekoppels verdient een van de partners duidelijk meer. De onderzoekers hebben alleen gekeken naar koppels die officieel samenwonen en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Als er sprake is van een kloof, dan is die bij heteroseksuelen doorgaans het grootst. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen moet de verklaring daarvoor vooral worden gezocht in het aantal gewerkte uren. In een gemiddeld heterostel werkt de man 1700 uur en de vrouw 900 uur. Bij homo’s en lesbienne’s ligt dat dichter bij elkaar.

Het statistiekbureau constateert ook dat een stel homomannen meer verdient dan een hetero- of lesbiennekoppel. Een homostel verdient samen gemiddeld 108.000 euro per jaar en hetero’s en lesbiennes zitten hier zo’n 16.000 euro onder. “Homoseksuelen zijn vaak ouder en hoger opgeleid. En die verdienen meer”, legt Van Mulligen uit.