‘Renault wil af van Ghosn-opvolger Bolloré’

Renault staat op het punt topman Thierry Bolloré de deur te wijzen. Volgens ingewijden staat zijn positie tijdens een vergadering later op vrijdag ter discussie. Bolloré kwam aan het roer van de Franse automaker te staan na het ontslag van de in opspraak geraakte Carlos Ghosn.

Komt het tot een exit van Bolloré, die jarenlang de rechterhand was van Ghosn, dan is dat volgens kenners een duidelijk signaal dat Renault de plooien met samenwerkingspartner Nissan wil gladstrijken. De Japanners kozen een paar dagen geleden voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Met nieuwe mensen aan de top moet het vertrouwen in de alliantie worden hersteld.

Ghosn stond aan het roer van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi. Hij zat maanden vast in Japan op verdenking van fraude, belastingontduiking en andere wanpraktijken. Zijn ondergang bracht onder meer slecht bestuur bij Nissan aan het licht en wakkerde de spanningen tussen de automakers aan.

Financieel directeur Clotilde Delbos van Renault zou na een vertrek van Bolloré diens taken voorlopig waarnemen.