‘Rijken ontweken 2 miljard belasting in 2016’

Rijke Nederlanders stalden in 2016 53 miljard euro in belastingparadijzen, waardoor de fiscus ruim 2 miljard euro misliep. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie met schattingen over belastingontwijking op basis van een nieuwe berekeningsmethode.

Nederland neemt daarmee in Europa de achtste plaats in, achter België. Duitsland is koploper met 331 miljard euro, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Kijkend naar de vermogens als deel van het nationale inkomen voert Cyprus met 50 procent de lijst aan, gevolgd door Malta. Nederland zat in 2016 met 7 procent onder het EU-gemiddelde. Dat percentage is lager dan in de jaren daarvoor.

Vermogenden in Europa hadden in 2016 1,5 biljoen euro op ‘offshorerekeningen’ staan, blijkt uit het rapport, ongeveer een vijfde van het mondiale totaal. De belastingdiensten in de EU liepen dat jaar naar schatting 46 miljard euro mis. “Onaanvaardbaar”, zegt EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen). “Dat is geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in scholen en ziekenhuizen.”

Hij signaleert een dalende trend sinds 2015. Europees beleid tegen belastingontwijking begint volgens hem vruchten af te werpen. Moscovici is ervan overtuigd dat met al aangenomen maatregelen die de lidstaten nog moeten uitvoeren het verlies aan belastinginkomsten de komende jaren verder daalt.