Onderbetaalde cacaoboeren stellen ultimatum

Chocoladeproducenten moeten kiezen: of ze gaan in op een eis van cacaoboeren in West-Afrika om meer te betalen, of ze kunnen hun chocolade niet meer verkopen als duurzaam. Brancheverenigingen in Ivoorkust en Ghana, waar 60 procent van alle cacao ter wereld vandaan komt, hebben een ultimatum gesteld.

In juli stelden Ivoorkust en Ghana voor een toeslag van 400 dollar per ton cacao op te leggen aan chocolademakers. Cacao wordt – net als veel andere grondstoffen – gekocht met termijncontracten en de gemiddelde prijs voor een ton cacao in december is nu 2372 dollar. Het doel van de toeslag is om de prijs al per oktober op te krikken tot 2600 dollar per ton, zodat iets kan worden gedaan aan de armoede onder Afrikaanse cacaoboeren.

De Ivoriaanse cacao-industrie verenigd in de Conseil du Cafe-Cacao (CCC) wijst erop dat er allerlei keurmerken en labels zijn voor duurzaam geproduceerde cacao, maar dat er niks duurzaam is aan de betaling van cacaoboeren. “We kunnen niet doen alsof we samenwerken met boeren, investeren in duurzaamheid en tegelijkertijd weigeren de boeren fatsoenlijk te betalen”, zegt directeur Yves Koné.

Enkele grote fabrikanten hebben al gezegd in te gaan op de eis van de cacaoboeren. “We zijn absoluut toegewijd aan het inkopen op basis van de inkomensondergrens en aan het investeren in onze duurzaamheidsprojecten”, zo laat Mars weten. Ook Hershey zegt mee te gaan met de boeren.

Analisten zetten echter vraagtekens bij de effectiviteit van het ultimatum. Zo is het soms moeilijk om tegen de hogere prijzen in te kopen. Daar komt bij dat hogere cacaoprijzen bij kunnen dragen aan juist de misstanden die de branche wil uitbannen, zoals onderbetaling en schadelijke productiewijzes. Door de hogere prijs kan het aantrekkelijker worden om meer te produceren, waardoor de cacaoprijs onder druk komt te staan en beschermde bossen worden gekapt om ruimte te maken voor cacaoplantages.