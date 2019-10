Beurs Turkije weer stevig onderuit

De aandelenbeurs in Istanbul stond maandag duidelijk in het rood, door toenemende angst voor Amerikaanse strafmaatregelen tegen Turkije vanwege de militaire operatie in het noorden van Syrië. De Borsa-hoofdindex leverde aan het begin van de middag 2,8 procent in. Daarnaast verloor de Turkse lira verder aan waarde.

Turkije lanceerde zijn offensief vorige week woensdag in een gebied waar Syrische Koerden tegen IS hebben gevochten. President Recep Tayyip Erdogan wil langs de grens een brede bufferzone creëren. Hij ziet de Koerden als terroristen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd klaar te staan met sancties tegen Turkije.

Na het begin van het offensief vorige week moest de beurs in Istanbul ook al behoorlijk terrein prijsgeven.