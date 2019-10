Handel EU groeit ondanks spanningen

De internationale handel van de EU was vorig jaar goed voor 35 procent van de Europese economie. In 2018 groeide de export ondanks een ‘globaal moeilijk economisch klimaat’ van de EU naar landen waarmee ze een handelsverdrag heeft met 2 procent, terwijl de import uit die landen steeg met 4,6 procent, staat in een jaarrapport van de Europese Commissie over de handelsverdragen. Vooral de Europese landbouw- en levensmiddelensector deed het goed.

“Onze export van voedingsmiddelen en dranken bloeit dankzij lagere tarieven voor en juridische bescherming van ambachtelijke producten zoals champagne en feta”, zei Europees Commissaris Cecilia Malmström (handel) bij de presentatie van het rapport in Brussel. Een derde van de handel tussen EU en derde landen verloopt via handelsverdragen waarin importtarieven zijn verlaagd of afgeschaft, evenals andere handelsbelemmeringen. Brussel verwacht dat dit aandeel oploopt tot bijna 40 procent.