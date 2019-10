Nobelprijs voor onderzoek armoedebestrijding

De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer. De onderzoekers van de Amerikaanse universiteiten MIT en Harvard krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun baanbrekende onderzoek op het vlak van armoedebestrijding. Dat maakte de Zweedse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen maandag in Stockholm bekend.

De Nobelprijs voor de Economie behoort niet tot de ‘klassieke’ prijzen die grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) had voorzien. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. In dat jaar deelde de Nederlander Jan Tinbergen de prijs met zijn Noorse collega Ragnar Frisch.