‘Rekenregels pensioenfondsen moeten anders’

De druk op het kabinet om te voorkomen dat pensioenfondsen binnenkort massaal kortingen moeten doorvoeren, neemt toe. In een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer hekelen veertig prominenten de rekenregels waardoor de fondsen in de problemen verkeren. Dat moet anders, zo luidt hun oproep.

Tot de groep behoren onder meer oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes, voormalig Rabobank-topman Herman Wijffels, ex-directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank (DNB) en CDA-coryfee Elco Brinkman. Ook zitten er veel economen en oud-bestuurders van pensioenfondsen bij.

Hun betoog, dat maandag in verschillende kranten werd gepubliceerd, komt erop neer dat onnodig korten van de pensioenen niet verstandig is. Zo wijzen de briefschrijvers erop dat de vermogens van de fondsen in de eerste helft van dit jaar met 161 miljard euro zijn toegenomen.

Dat er toch kortingen dreigen, zou komen omdat de huidige rekenregels “tot in extremis” worden aangehouden. Daarom pleiten de prominenten om op een andere manier te gaan berekenen hoe de fondsen er voorstaan. Hierbij zouden dan ook de goede rendementen die worden behaald, meegerekend moeten worden.