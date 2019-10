Trump trapt op rem met tariefverhogingen

President Donald Trump zet plannen voor hogere invoertarieven voor producten van Chinese makelij voorlopig in de ijskast. De Amerikaan beloofde in een bericht op Twitter dat hij afziet van het ophogen van de tarieven van 25 naar 30 procent. Daarover werd voor het weekend al gespeculeerd.

Eigenlijk zouden de invoertarieven in twee stappen worden verhoogd, te beginnen per 15 oktober. De VS bereikte vrijdag een gedeeltelijke overeenkomst met China. Daar moet nog wel formeel een handtekening onder worden gezet.

Onderdeel van de afspraken is dat China meer landbouwproducten uit de VS koopt. Daar wordt volgens Washington direct werk van gemaakt door Peking.