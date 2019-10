Wereldwijde vraag naar staal trekt aan

De wereldwijde vraag naar staal neemt naar verwachting volgend jaar meer toe dan gedacht. Brancheorganisatie World Steel Association verwacht dat de vraag over heel 2019 groeit met 3,9 procent tot 1,775 miljard ton. In 2020 wordt gerekend op een beperktere groei van de vraag met 1,7 procent tot 1,805 miljard ton.

De groei is meer dan waar de organisatie bij een eerdere raming op rekende. Volgens de organisatie blijft de vraag naar staal veerkrachtig, ondanks de huidige onzekerheid op de wereldwijde staalmarkt.

De groei komt voornamelijk van de opkomende markten. Vooral in China groeit de vraag naar staal dit jaar nog stevig. Volgend jaar is dat minder, maar is ook daar nog sprake van groei.