‘WeWork overweegt redding door SoftBank’

The We Company, het moederbedrijf van kantoorruimteverhuurder WeWork, heeft een reddingsplan van de Japanse techinvesteerder SoftBank in overweging. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Als onderdeel van het reddingsplan neemt SoftBank dan wel de controle over bij het door schulden geplaagde WeWork.

WeWork zou ook nog een andere optie hebben. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase leidt gesprekken over een krediet van 5 miljard dollar voor het bedrijf.

Tot enkele maanden geleden gold WeWork als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat er het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.

WeWork blies na de ophef zijn beursgang af. Het bedrijf had daarnaast een lening van 6 miljard dollar gepland die afhankelijk was van een gang naar de beurs. Zonder die inkomstenstromen kwam het bedrijf in geldnood.