Hoop op brexitdeal stuwt beurzen

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De hoop op een brexitdeal zorgde voor optimisme. Daarnaast werd gewacht op meer duidelijkheid over de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en op de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo en Citigroup, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtend 0,7 procent hoger op 579,39 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 851,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,2 procent. EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier liet weten dat het nog steeds mogelijk om deze week een brexitdeal te sluiten. Donderdag wordt een Europese top gehouden over de brexit.

ASML was de sterkste stijger bij hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,4 procent. Elektronicareus Samsung Electronics zou volgens mediaberichten overeenstemming hebben bereikt met de chipmachinemaker voor de aanschaf van een vijftien EUV-chipmachines. Met het contract zou een bedrag van omgerekend zo’n 2,3 miljard euro zijn gemoeid.

ING dikte 1,2 procent aan. De bank overweegt volgens Poolse media een overname van de Poolse mBank. Uitzender Randstad won 0,9 procent na een goed ontvangen kwartaalbericht van de Britse detacheerder Hays (plus 8 procent). Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een verlies van 0,1 procent.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 5,5 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO. Grootste daler was apothekersbedrijf Fagron met een min van 0,7 procent.

In Frankfurt kelderde Wirecard 19 procent. Zakenkrant Financial Times publiceerde documenten over mogelijke frauduleuze boekhoudpraktijken bij de Duitse betalingsverwerker. HelloFresh dikte 14,5 procent aan. De Duitse maaltijdboxleverancier is positiever geworden over zijn resultaten dit jaar dankzij beter dan verwachte derdekwartaalcijfers.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,1025 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 53,16 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 58,94 dollar per vat.