‘Brexit gaat City Londen meer banen kosten’

De brexit gaat de financiële sector in de Londense City de komende jaren nog veel meer banen kosten. Bestuurder Catherine McGuinness van het financiële centrum van de Britse hoofdstad waarschuwt dat het relatief lage aantal banen dat tot nu toe naar andere landen in de Europese Unie is verplaatst, slechts het topje van de ijsberg is. “Dit is een moment waarop de City veel risico loopt.”

Volgens McGuinness zijn bedrijven de politieke impasse rond de brexit na ruim drie jaar wel zat. “Het is nodig dat de overheid stopt met aanmodderen en onze langetermijntoekomst vorm gaat geven.” Daarbij is het zaak om een “harmonieuze relatie” met de andere EU-landen te verkrijgen zodat de Londense financiële sector zijn toegang tot de Europese markt niet van de ene op de andere dag kwijtraakt.

Zowel voor een brexit zonder deal als een nieuw uitstel van de deadline loopt McGuinness niet warm. “Een chaotische brexit zou slecht zijn, en ik denk dat niemand enthousiast wordt van een verlenging. We willen niet dat zaken voor ons uit worden geschoven.”