‘Brexitonzekerheid noopt BoE tot ingrijpen’

De aanhoudende onzekerheid rond de brexit drukt op de economische groei van het Verenigd Koninkrijk en vereisen verder ingrijpen door de Bank of England (BoE). Dat zei beleidsmaker Gertjan Vlieghe van BoE in een toespraak op dinsdag in Londen. Vlieghe suggereerde zelfs dat ook bij een onmiddellijke brexitdeal ingrijpen nodig is.

De economische vooruitzichten van het VK worden behalve door de brexitperikelen ook geraakt door de slechtere vooruitzichten wereldwijd. Volgens Vlieghe zijn er momenteel drie scenario’s mogelijk. Een brexitdeal op korte termijn kan investeringen stimuleren. Die zijn mogelijk voldoende om te voorkomen dat een eenvoudiger monetair beleid nodig is, waarmee geleidelijke en beperkte renteverhogingen uiteindelijk terug op de agenda worden gezet.

Bij een no-dealbrexit zijn meer stimuleringsmaatregelen nodig. De richting van rentestappen is daarbij ongewis. Een scenario waarbij geen van beide gebeurt en het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd blijft met “diepgewortelde” brexit-onzekerheid, zal waarschijnlijk economische groei in de weg zitten en vereist ingrijpen.