Groen licht voor overname restaurants Loetje

Biefstukrestaurant Loetje komt definitief in handen van investeerder Waterland. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de deal goedgekeurd. Er blijft na de overname volgens de waakhond voldoende concurrentie over.

Waterland neemt Loetje over via zijn onderdeel Restaurant Group. Financiële details van de transactie zijn niet gegeven. Loetje werd in 1977 opgericht als biljartcafé door de enkele jaren geleden overleden Loetje Klinkhamer in de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam. Enkele jaren later begon hij met het serveren van biefstukken en dat werd zo’n succes, dat het biljart uiteindelijk uit de zaak verdween.

In 2006 werd het tweede restaurant geopend in Ouderkerk aan de Amstel en drie jaar later volgde een vestiging in Laren. Inmiddels zit de restaurantketen niet meer alleen in de omgeving van Amsterdam, maar door het hele land. Recent werd in Den Haag de negentiende locatie van de onderneming geopend, deze maand volgt in Breda de twintigste vestiging.

Er werken circa 1300 medewerkers. Loetje heeft naast restaurants ook één hotel. Die zit aan de vestiging in Overveen vast. Waterland nam vorig jaar een belang in Debuut Horeca, dat in 1983 begon met een eetcafé aan de Nobelstraat in Utrecht. Debuut heeft inmiddels 30 restaurant, café- en barconcepten als Stan & CO, Beers & Barrels en Popocatepetl. Bij Debuut werken ongeveer 1500 mensen.