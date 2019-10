ASML boert goed met EUV-machines

ASML plukt de vruchten van zijn jarenlange investeringen in EUV-chipmachines. De chipmachinemaker zette afgelopen kwartaal wederom hogere resultaten in de boeken. Topman Peter Wennink spreekt van “klinkende cijfers”. Hij merkt op dat klanten eindelijk producten die zijn gemaakt met de hypermoderne EUV-apparaten van ASML, op de markt hebben gebracht.

EUV-chipmachines kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus. De technologie stelt fabrikanten in staat op nóg kleinere schaal schakelingen te tekenen op schijfjes halfgeleidermateriaal. Daardoor kan meer rekenkracht of opslagcapaciteit gebundeld worden op een kleinere chip. Het beursgenoteerde bedrijf uit Veldhoven kreeg afgelopen kwartaal een recordaantal van 23 EUV-bestellingen binnen.

Wennink ziet 2019 vooral als groei-jaar. Hij stelt verder dat ASML het momenteel vooral moet hebben van de markt voor zogeheten Logic-chips. Die zit flink de lift omdat die chips ook nodig zijn voor de in opkomst zijnde 5G-technologie en voor bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.

Bij het bedrijf worden de resultaten doorgaans vergeleken met het kwartaal ervoor. De opbrengsten bedroegen in het derde kwartaal een kleine 3 miljard euro, van 2,6 miljard euro in de voorgaande periode. Onder de streep bleef 627 miljoen euro over, waar een kwartaal terug een nettoresultaat van 476 miljoen euro in de boeken ging.