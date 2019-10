Nikkei klimt door goedkopere yen

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw met een stevige winst geëindigd. De hoop op een voorlopig brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zorgde voor optimisme bij beleggers. De Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, zakte in waarde en hielp de belangrijke Japanse exportbedrijven vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent hoger op 22.472,92 punten. Eerder op de dag bereikte de hoofdindex het hoogste niveau sinds begin december vorig jaar. De Japanse automakers Toyota en Mazda, die veel voertuigen verkopen buiten Japan, profiteerden van de goedkopere yen en klommen 1 procent en 0,7 procent. De Japanse chipbedrijven zaten eveneens in de lift na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Tokyo Electron won 1,4 procent en Advantest dikte 2,7 procent aan.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. In Seoul won de Kospi 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank verlaagde voor de tweede keer in drie maanden het belangrijkste rentetarief. De renteverlaging was conform verwachting. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,3 procent bij.