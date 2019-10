Sancties zetten economie Iran onder druk

De economie van Iran krimpt harder dan gedacht als gevolg van de Amerikaanse sancties tegen het land. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dit jaar sprake van een krimp van 9,5 procent, waar eerder werd uitgegaan van een achteruitgang tot 6 procent.

De nieuwe raming van het IMF sluit aan bij de eerdere voorspelling van de Wereldbank. Die zei vorige week dat de Iraanse economie aan het einde van boekjaar 2019-2020 qua omvang nog 90 procent zal zijn in vergelijking met twee jaar geleden.

Iran is een grote producent van olie. Het land zag zijn olie-inkomsten stijgen nadat het in 2015 een nucleaire overeenkomst had gesloten met een zestal mogendheden. Daarmee kwam een einde aan drie jaar van sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in 2018 weer terug uit dat akkoord en stelde nog strengere strafmaatregelen op.

In april draaide Washington de duimschroeven nog verder aan door ook een einde te maken aan bepaalde vrijstellingen voor oliehandel. Volgens het IMF ervaart Iran “zeer ernstige” macro-economische problemen.