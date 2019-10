TomTom en IMCD onderuit op rood Damrak

Chemicaliëndistributeur IMCD en navigatiedienstverlener TomTom hebben woensdag op het Damrak in Amsterdam stevig aan beurswaarde ingeleverd. AEX-fonds IMCD kreeg een adviesverlaging aan de broek. Bij TomTom, dat in de MidKap is genoteerd, werd een handelsupdate door beleggers niet goed ontvangen.

De AEX-index sloot de sessie 0,5 procent in de min op 576,86 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 851,66 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. Parijs verloor 0,1 procent en Frankfurt won 0,3 procent. De beurs in Londen sloot 0,6 procent in de min.

De uitkomst van de brexitonderhandelingen is nog ongewis. Volgens EU-president Donald Tusk ligt er een basisdeal klaar en moet het voor de EU-lidstaten mogelijk zijn de overeenkomst donderdag te accepteren. De Britse premier Boris Johnson zal de EU in een brief om uitstel van de brexit vragen als er zaterdag geen overeenkomst is.

IMCD was de sterkste daler in de AEX met een min van 5,2 procent. Volgens analisten van ABN AMRO krijgen de afzetmarkten van IMCD last van de economische tegenwind. ASML stond met een verlies van 4,5 procent ook bij de zakkers. De chipmachinemaker boekte het voorbije kwartaal meer winst op een hogere omzet. Sommige kenners zagen na de handelsupdate een goed moment om winsten te nemen.

TomTom zag 5,4 procent van zijn beurswaarde verdampen. De navigatiespecialist zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Signify won bij de middelgrote fondsen 2,6 procent. Het verlichtingsbedrijf neemt het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over voor 1,4 miljard dollar.

Pharming raakte bij de kleinere fondsen bijna 12 procent kwijt. Het biotechnologiebedrijf wordt door de Australische branchegenoot CSL beschuldigd van het aanzetten tot bedrijfsspionage.

De Britse verkoper van kleding en cosmetica ASOS kreeg er dik 28 procent bij in Londen na een handelsupdate. In Frankfurt was Thyssenkrupp (plus 4,6 procent) een opvallende stijger. Een aantal investeerders heeft zich gemengd in de strijd om de liftentak van het Duitse industrieconcern.

De euro was 1,1066 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 53,57 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 59,50 dollar per vat.